В Самаре ликвидировали пожар на ул. Садовой

В Самарском районе Самары ликвидирован пожар в доме на ул. Садовой, 51. Об этом сообщили ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре в одноэтажном многоквартирном жилом доме возле синагоги поступило в 09:59. По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение кровли на площади 250 кв.м. Погибших и пострадавших нет, до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе один ребенок.

Для тушения пожара привлечены 61 человек и 20 единиц техники.

Андрей Сазонов