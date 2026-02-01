На Кубани единовременная выплата участникам СВО увеличена на 400 тыс. рублей

С 1 февраля жители Краснодарского края при заключении контракта с Минобороны будут получать региональную выплату 2,5 млн руб., что на 400 тыс. больше, чем в предшествовавший период. Каждый военнослужащий получит в общей сложности 3,4 млн руб. с учетом федеральной выплаты (400 тыс. руб.) и средств муниципалитета (500 тыс. руб.), сообщает администрация региона.

Объем выплаты участникам СВО в Краснодарском крае в последний раз индексировался в октябре 2025 года, тогда региональная дотация составила 2,1 млн руб. вместо прежних 1,5 млн руб.

В декабре 2025 года краевые власти приняли решение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам СВО, получившим инвалидность в зоне боевых действий. Выплаты начнутся с 1 апреля 2026 года. Раненые участники спецоперации могут претендовать на выплату 100–500 тыс. руб., объем единовременной матпомощи зависит от группы инвалидности.

Анна Перова, Краснодар