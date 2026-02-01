ИИ раздает пользователям советы

Каждый второй россиянин при покупках сталкивается с рекомендациями искусственного интеллекта. Нейросетям, согласно данным опроса Национального агентства финансовых исследований, чаще всего доверяют, выбирая развлечения или одежду. В этом признался каждый пятый респондент. Гораздо меньше пользователей готовы рассчитывать на технологии, когда планируют путешествия. Такие советы без скепсиса воспринимаются лишь в 12% случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Рекомендации нейросетей вызывают самое большое сомнение, когда речь заходит о финансах, приобретении продуктов, получении медицинских услуг или подборе школы для ребенка. Последовать им готовы всего 7% потребителей. 22% опрошенных полагаться на искусственный интеллект не считают возможным вовсе, и треть из них — люди с высоким уровнем достатка. Чем активнее развиваются нейросети, тем выше риски манипуляции потребительским поведением, заметил сооснователь и генеральный директор университета «Зерокодер» Кирилл Пшинник: «Еще вначале 2000-х Amazon описывал подход "товар к товару", который дает рекомендации и масштабируется на огромные каталоги. В России это вообще давно норма. Например, "Авито" прямо пишет, что их движок рекомендаций опирается на несколько ML-моделей и собирает выдачи из разных источников. Меняется сама форма. Раньше это была лента товаров, сейчас это разговорный совет, он звучит как мнение помощника, а не как блок рекламы.

При этом растет риск того, что такие рекомендации могут превратиться в некую мягкую манипуляцию. По цифрам видно, что и они уже стали массовой привычкой. Максимум доверия там, где цена ошибки низкая: развлечения, одежда, электроника, подсказки, срочность, акции, нужный порядок вариантов. В мире это уже обсуждают как так называемые темные паттерны, и регуляторы прямо говорят, что такие приемы вредят потребителю.

Как только начинается тема здоровья, денег, образования, ИИ должен быть вторым пилотом. Очень важно, чтобы пользователь был осведомлен, кто конечный бенефициар всей этой истории».

Самыми осторожными в отношении рекомендаций искусственного интеллекта остаются потребители старше 55 лет. Скорее отрицательно работу алгоритмов-советчиков оценивают 17% опрошенных. Среди причин называют страх навязчивой рекламы и низкую точность выданной информации. При этом почти половина россиян видят в новой технологии удобство, экономию времени и индивидуальный подход. Более трети тех, кто склонен следовать советам нейросетей, люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Минимизировать уровень ложных рекомендаций можно, при чем сделать это могут и компании, и сами клиенты, поделился своим опытом директор по направлению «Стратегический консалтинг» компании «АРБ Про» Роман Копосов: «В России больше 15% запросов как раз идет через языковые модели, причем иностранные. Самое главное — они могут собрать отзывы. Компании уже это понимают, анализируют, какое количество запросов у них идет с "Яндекса", GigaChat, и пытаются адаптировать свое предложение для того, чтобы они были источником первого выбора.

Можно действительно нарваться на то, что это будет посредственный продукт. Это уже стандарт, и этим занимаются как минимум очень многие маркетинговые агентства: поработали с отзывами, представленностью, с теми триггерами, которые позволяют нейросетевой модели повысить выдачу. При этом задача ИИ — давать как можно лучший обезличенный результат, основываясь на фактах. Но даже он эволюционирует. И, к сожалению, российские потребители, российский бизнес очень плохо работают с промпт-инженерингом. Практически никто не делает продвинутые настройки того же самого ChatGPT, которые позволяют сократить количество лжи от 45-47%. А это ведь важно, особенно когда мы выбираем продукты, сервисы, путешествия, одежду и так далее. Причем достаточно один раз в это вложиться и разобраться, и результат выдачи будет гораздо лучше».

По данным Банка России, на финансовом рынке в 2025-м искусственный интеллект применяли две трети организаций. При этом каждая пятая компания уже делает это на постоянной основе. Наиболее высоко число пользователей таких решений среди игроков рынка ценных бумаг: почти треть, 29%.

Станислав Крючков