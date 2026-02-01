Французская Capgemini продаст американскую «дочку» из-за скандала с ICE

Французская ИТ-группа Capgemini начала продажу дочерней компании в США, работавшей с Иммиграционной и таможенной полицией (ICE). Решение принято на экстренном заседании совета директоров после скандала, вызванного гибелью людей при операциях ICE и публикацией контракта.

«Процесс отчуждения этого бизнеса будет начат немедленно», — говорится в заявлении группы. В Capgemini пояснили, что правовые ограничения при работе с госструктурами США «не позволяли группе осуществлять надлежащий контроль» за деятельностью дочерней компании, передает AFP.

Контракт дочерней структуры Capgemini с ICE на $4,8 млн, подписанный в декабре, предполагал помощь в поиске и отслеживании мигрантов. После его обнародования во Франции разразился скандал. В январе сотрудники ICE убили двух человек. Это стало поводом для многотысячных митингов в США.