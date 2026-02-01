В Саратове ученики 1-6 классов первой смены будут на «дистанте» в понедельник
В Саратове 2 февраля отменены занятия для обучающихся 1–6 классов первой смены в школах и учреждениях дополнительного образования. Решение было принято в связи с понижением температуры воздуха,сообщили в мэрии.
Учителя продолжат работу в штатном режиме
Фото: Нина Шевченко
Завтра днем в Саратове ожидается мороз -17°C... -19°C. Ночью прогнозируется -18°C.
Педагоги продолжат работу в штатном режиме. Для школьников подготовят задания для самостоятельной работы дома.
Для детей дома, которых родители не смогут оставить дома, в образовательных учреждениях организуют индивидуальные и групповые занятия.