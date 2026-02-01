Предъявите ваши номиналы

“Ъ” стало известно о скандале при расследовании уголовного дела, возбужденного по факту предполагаемых взяток и махинаций на Иркутском авиационном заводе. Фигурантами дела изначально являлись два представителя предприятия и пара предпринимателей, заключивших с ним контракты на обезвреживание опасных производственных отходов. Однако впоследствии региональное СУ СКР обвиняемых предпринимателей из дела исключило, решив, что они имели лишь номинальное отношение к бизнесу. Теперь законность данного решения проверят прокуроры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Согласно фабуле уголовного дела, в 2022 году между Иркутским авиационным заводом (ИАЗ) и гендиректором ООО «Юг-Утилизация» Александром Дубачевым были заключены два контракта на уборку осадков из очистных сооружений предприятия и их утилизацию. Из полученных 26 млн руб., полагают в следственном управлении СКР по Иркутской области, за беспрепятственную приемку оказанных услуг предприниматели заплатили 10% от контракта начальнику отдела охраны окружающей среды ИАЗ Александру Трынову и его заместителю Сергею Кузнецову, которым инкриминировали получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Посредником (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) при ее передаче выступал, по версии следствия, индивидуальный предприниматель Константин Кузихин. Кроме того, считают в СКР, «Юг-Утилизация», собрав отходы, должным образом их не утилизировала, выгрузив на непредназначенных для этого земельных участках. Деньги же по контрактам, полагают в СУ СКР, были похищены, в связи с чем заводу причинен ущерб в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В свою очередь, адвокаты фигурантов, обращаясь в Генпрокуратуру, надзирающую за следствием, указали, что поскольку отходы производства с территории завода были вывезены и при этом вред экологии не установлен, то и имущественный ущерб заводу причинен быть не мог. Кроме того, само предприятие не подавало иск в связи с качеством оказанных услуг к ООО, что «предполагает отсутствие финансовых претензий к подрядчику». Таким образом, полагают представители фигурантов, состав мошенничества отсутствует.

По мнению защиты, безосновательны обвинения по факту дачи взятки господам Трынову и Кузнецову за приемку работ.

Договоры с компанией не предусматривали какой-либо контроль со стороны завода за процессом непосредственной утилизации отходов.

Сам же их вывоз с территории предприятия осуществлен в полном объеме, что не оспаривается следствием. В связи с этим вышеуказанные должностные лица никак не могли влиять на результат оказываемых услуг, следовательно, и подкупать их со стороны ООО было не за что, говорится в жалобе.

Защита отмечает, что долгое время, с марта 2025 года, основными фигурантами дела со стороны «Юг-Утилизации» проходили учредитель компании Виктор Фролов и ее гендиректор Дубачев, которым были предъявлены обвинения в даче взятки и мошенничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако в октябре 2025 года уголовное преследование в отношении них было прекращено, а их действия переквалифицированы на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ). Срок давности за это преступление уже истек.

По новой версии следствия, господа Дубачев и Фролов не принимали участия в управлении «Юг-Утилизацией», являясь гендиректором и учредителем лишь номинально. Данная позиция основывается на утверждениях самих обвиняемых, заявивших, что в компанию они были приглашены формально и фактически не имели к ней никакого отношения. Ответственность же за деятельность ООО господа Дубачев и Фролов переложили на менеджера и юриста, которых обвинили вместо них.

Подобный поворот в ходе расследования, когда многолетний директор коммерческой организации признается следствием «номиналом», представляется адвокатам беспрецедентным и может породить практику освобождения любого директора от ответственности, связанной с деятельностью возглавляемой им компании, «в случае простого отрицания выполнения управленческих полномочий».

Из жалобы (имеется в распоряжении “Ъ”) следует, что все управленческие и финансовые решения в «Юг-Утилизации» принимали именно господа Дубачев и Фролов.

Это подтверждается приложенными к обращению материалами, в которых господин Дубачев даже выступает личным представителем «Юг-Утилизации» в судебных и правоохранительных органах. О фактическом же учредительстве господина Фролова ООО свидетельствует регулярное получение им дивидендов от деятельности предприятия, а также то, что он в течение двух лет им руководил.

Вместе с тем, по информации источника “Ъ”, господин Дубачев имеет высшее юридическое образование, много лет проработал на руководящих должностях в ФНС России по Волгоградской области. После увольнения из налоговой и до прихода в «Юг-Утилизацию» несколько лет возглавлял ООО «Индустрия Фитнеса», занимается бизнесом и сейчас. В «Юг-Утилизации» господин Дубачев так же, как ранее и в «Индустрии Фитнеса», активно занимался управленческой деятельностью. При этом, версия о его «номинальности» в качестве руководителя компании уже использовалась господином Дубачевым. Будучи гендиректором «Индустрии Фитнеса», он в 2022 году привлекался к уголовной ответственности за присвоение и растрату и, как следует из приговора, опубликованного на сайте Центрального райсуда Волгограда, пытался защищаться, ссылаясь на якобы свою номинальную роль в должности генерального директора «Индустрии Фитнеса». Суд в этом он не убедил, получив три с половиной года условно.

В СУ СКР официально комментировать свои процессуальные решения не стали, а неофициально отметили, что уверены в их законности. В ИАЗ обсуждать уголовное дело отказались.

Николай Сергеев