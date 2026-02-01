Песков: ненависть ко всему русскому взяла верх у руководства Польши

Россия пыталась выработать с Польшей общие подходы к оценке истории Второй мировой войны, но в Варшаве возобладала «ненависть ко всему русскому». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова польского лидера о роли СССР в развязывании конфликта.

«То, что у членов польского руководства своя трактовка истории, свое видение истории, — для нас это не секрет», — сказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Палом Зарубиным.

Он напомнил о существовании ранее совместной российско-польской группы по историческим вопросам, занимавшейся, в том числе, катынской трагедией. «Тогда была действительно предпринята попытка как-то наше понимание истории привести к единому знаменателю. Не получилось. Ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства», — сказал Дмитрий Песков.

Поводом для комментария стали слова президента Польши Кароля Навроцкого, который в Международный день памяти жертв Холокоста, 27 января, заявил о соучастии СССР в развязывании войны и последовавшей трагедии.