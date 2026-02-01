В понедельник школьники Энгельсского района останутся дома из-за морозов
В понедельник, 2 февраля, в Энгельсском районе отменены занятия для учащихся 1–6 классов. Это касается как школ, так и учреждений дополнительного образования, сообщили в районной администрации.
1 / 2
Причиной отмены стали морозы. В понедельник днем температура воздуха в Энгельсском районе ожидается от -16°C до -20°C днем, ночью -20°C.
Педагоги продолжают выполнять свои обязанности в соответствии с установленным графиком. Образовательные учреждения организуют индивидуальные и групповые занятия для детей, родители которых по рабочим причинам не могут оставить их дома.