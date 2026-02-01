Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» признан лучшим вратарем КХЛ в январе

Вратарь хоккейного клуба «Салават Юлаев» (Уфа) Семен Вязовой вошел в число лучших игроков января по версии Континентальной хоккейной лиги. Он стал лучшим голкипером месяца впервые в карьере.

Лучшим защитником лиги в январе стал игрок омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов, лучшим нападающим — Сергей Толчинский. Ивана Патрихаева из ЦСКА назвали лучшим новичком месяца.

С начала года «Салават Юлаев» провел 11 матчей, в 10 из них место в воротах занимал Семен Вязовой. В играх с его участием уфимцы победили девять раз. Он отразил 93,9% из 295 бросков, коэффициент надежности его игры составил 1,79 пропущенного гола за 60 минут игры.

В нынешнем сезоне Вязовой провел 39 матчей, в которых отразил 93% из 1159 бросков (четвертое место в лиге), пропустил 81 гол. Коэффициент надежности — 2,16 (пятый показатель в чемпионате). В его активе — одна игра без пропущенных шайб, а также две голевых передачи. 7 и 8 февраля вратарь «Салавата Юлаева» сыграет в Матче звезд КХЛ.

Идэль Гумеров