Ограничения на федеральных трассах в Пензенской области сняты

С 8:00 1 февраля восстановлено движение на федеральных трассах в Пензенской области. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Ограничения были введены вечером 31 января из-за неблагоприятных погодных условий. В регионе был сильный снег, метель и гололедица.

Движение было ограничено на четырех участках. От границы Мордовии до Ульяновской области на трассе М-5 (км 466 + 540 — км 780 + 320); от границы Мордовии до Саратовской области на Р-158 (км 320 + 900 — км 516 + 100); от границы Тамбовской области до Пензы на Р-208 (км 124 + 000 — км 278 + 000); а также на участке Р-207 Пенза — Балашов — Михайловка — дорога А-260 (км 0 — км 115 + 140).

Нина Шевченко