Андроиды стремятся к лучшему

Роботы-гуманоиды трудятся в два-три раза хуже людей, это признал один из крупнейших китайских производителей таких машин U.B.Tech. Директор по брендингу компании Майкл Тэм заявил в интервью Financial Times, что человек как минимум в полтора раза продуктивнее, чем их роботы. Андроидам можно поручить лишь узкий круг задач: переложить коробки с места на место или провести контроль качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Действительно ли они настолько неэффективны? Председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров отмечает, что пока роботы-гуманоиды еще не до конца интегрированы в рабочие процессы: «На данный момент такие машины работают хуже, чем те же промышленные роботы. Робот — это все-таки инструмент, а любой инструмент должен пройти определенный период, так скажем, развития и адаптации. Если говорить в целом по антропоморфной робототехнике, то само по себе ее развитие началось не так давно, примерно 15-20 лет назад, когда появились первые технические возможности создать человекоподобную машину, которая могла бы перемещаться в пространстве и выполнять полезный функционал. Но сейчас сравнивать промышленные и антропоморфные роботы все равно, что сравнивать ткацкий станок, который был 300 лет назад, и современную швейную машинку.

Промышленные роботы, как правило, 4-5-6-осевые, и им по факту не нужно взаимодействовать с человеком. Они работают в конкретной среде. Если мы говорим об антропоморфной робототехнике, то те машины, которые должны работать совместно с человеком должны быть для него безопасны и находиться в антропогенной среде, которую мы создаем. Там уже не 4-5 или 6 осей, а очень много степеней свободы. И, конечно, мы сейчас только получаем технологии, в частности, Physical AI, физический искусственный интеллект, благодаря которым андроиды могут сами себя идентифицировать, по сути, в некоем физическом мире и с ним взаимодействовать. Сейчас, конечно, они могут осуществлять очень ограниченное число функций. Но тем не менее технология развивается, и в ближайшие 10, максимум 15 лет мы точно уже увидим, как она будет внедрена».

Проблем с продажами роботов-гуманоидов у китайской UB Tech при этом нет. Компания сообщила, что в 2025-м выполнила план по поставке 500 человекоподобных машин, цель на этот год — 10 тыс. Также недавно UB Tech подписала соглашение с Airbus. К 2027-му она планирует повысить эффективность своего продукта до 80%. У производителя есть все шансы достичь этой цели, уверен гендиректор компании «Промобот» Максим Чугунов: «Человекоподобные роботы — вообще новый вид изделий. Там абсолютно другой подход к организации труда и выстраиванию производств как таковых в промышленности. Нужно понимать, какие операции они выполняют. Действительно это абсолютно нормально, когда появляется что-то новое, оно не до конца реализует весь свой потенциал. Есть некоторые операции, которые роботу на данный момент выполнять достаточно затруднительно. Мы увидим абсолютно другое качество этих андроидов, они будут настолько хороши, что станут частью нашей с вами жизни.

Так что те, кто более погружен в тему, воспринимают эту новость совсем по-другому. Когда появлялись первые телефоны или автомобили, они тоже имели массу ограничений, были неудобными и ненадежными. Сейчас, по сути, этим заявлением компания подтверждает и фиксирует этот момент, что пройдена половина, а то и большая часть пути. Дальше будет проще, это уже доработка существующих, принципиально важных моментов. Это фиксация того, что потенциал есть, и его будут дальше развивать».

Как посчитали в аналитической компании Counterpoint Research, в прошлом году предприятия по всему миру получили около 16 тыс. новых роботов-гуманоидов. При этом 80% заказов выполнены на территории Китая.

Анна Кулецкая