Полиция проверила 120 иностранцев в ходе рейда на улице Красного Текстильщика

Полиция провела масштабное оперативно-профилактическое мероприятие у миграционного центра на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге. Проверке подверглись 190 человек, 120 из которых — иностранные граждане, сообщили в пресс-службе регионального главка.

В ходе рейда полицейские выявили 25 нарушителей миграционного законодательства, один из проверяемых предъявил документ с признаками подделки. Имевших проблемы с законом доставили в территориальные отделы МВД и привлекли к ответственности.

Кроме того, вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и кинологами правоохранители осмотрели 110 автомобилей. Десять водителей привлекли к ответственности за нарушения ПДД, также выявили пять фактов подделки государственных регистрационных знаков. Номера изъяли, по каждому случаю проводится разбирательство.

