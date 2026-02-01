В Челябинске компанию оштрафовали на 6,4 млн рублей за миграционные нарушения

Тракторозаводский районный суд Челябинска привлек строительную компанию к ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (нарушение уведомления о заключении или расторжении трудового договора с иностранным гражданином). По 32 протоколам организацию оштрафовали на 6,4 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Всего в отношении подрядчика составлено 132 протокола по этой статье.

За 2025 год компании и предпринимателей региона привлекли к ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев (ст. 18.15 КоАП РФ) 524 раза. Суды вынесли 60 решений и оштрафовали на общую сумму 8 млн руб. Взыскано с нарушителей 4 млн руб. Работу двух компаний приостановили до 14 суток.