В Кузбассе объявлен конкурс на ремонт автодороги за 1,14 млрд рублей

Департамент контрактной системы Кузбасса объявил тендер на капитальный ремонт автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга со стартовой стоимостью 1,14 млрд руб. Работы предстоит выполнить на участке протяженностью 9,2 км. Заказчиком работ выступает Дирекция автомобильных дорог Кузбасса, говорится в сообщении на ЕИС «Закупки».

С победителем торгов будет заключен договор, по которому капремонт дороги должен быть завершен к сентябрю 2028 года. Гарантийный срок на верхний слой покрытия определен в семь лет, на нижний слой — в пять лет, на основание дорожной одежды — в шесть лет, на остановочные павильоны — в четыре года, на разметку термопластиком — в один год.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 февраля. Итоги торгов подведут 13 февраля.

Михаил Кичанов