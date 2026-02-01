Трамп словами «оправдывает меня» прокомментировал публикацию файлов Эпштейна

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию 3 млн страниц из дела финансиста Джеффри Эпштейна, которую осуществил Минюст страны 30 января. Господин Трамп сказал, что представленные общественности документы его оправдывают.

Дональд Трамп упоминается в опубликованных материалах около 3 тыс. раз. «Мне сказали несколько очень важных людей, что это не только оправдывает меня, но и противоречит тому, на что надеялись — знаете, радикальные левые», — сказал Дональд Трамп на борту правительственного самолета во время общения с журналистами 1 февраля.

Новость дополняется.