На сотрудника ПВЗ в Ижевске завели дело о краже ювелирных изделий

Полицейские задержали сотрудника пункта выдачи заказов (ПВЗ) в Ижевске за кражу ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подозреваемый — 19-летний житель поселка Игра. Находясь на рабочем месте в ночное время, он похитил со склада ПВЗ ювелирные украшения общей стоимостью 30 тыс. руб.

На него возбудили уголовное дело о краже (ст. 158 УК). По статье предусмотрено до двух лет лишения свободы. Работнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.