В Анталье перевернулся пассажирский автобус, погибли восемь человек

В районе Дешемеалты провинции Анталья из-за ДТП перевернулся пассажирский автобус. В аварии погибли восемь граждан Турции, 26 — пострадали. Об этом сообщил губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин.

Авария произошла в 10:20 мск. Автобус не смог пройти поворот и съехал в кювет. По словам губернатора, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. «Ведется работа по установлению личностей погибших»,— сообщил он.

По данным Mersin Haber, в автобусе и под ним могут быть заблокированы люди. К месту аварии прибыли бригады медиков, которые оказывают помощь пострадавшим. Правоохранительные органы расследуют причины ДТП.