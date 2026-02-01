Белоруссия повысила тариф на транзит нефти почти на 10%

Белоруссия с 1 февраля увеличила тарифы на транспортировку нефти по своей территории. Соответствующее решение приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли республики, передает «Интерфакс».

Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ

С 1 февраля тариф на транзит нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» по направлению Унеча (Высокое) — Адамова Застава установлен на уровне 28,71 белорусского рубля за тонну нетто, что эквивалентно 766,3 руб. по курсу Нацбанка Белоруссии на 1 февраля. Год назад тариф был установлен на уровне 698,48 руб.

По направлениям Унеча (Высокое) — Броды и Унеча (Высокое) — граница Белоруссии и Украины тариф вырос на 9,8% — до 262,99 руб. за тонну против прежних 239,52 руб.