Маск заявил об эффективности мер SpaceX против использования Starlink в РФ

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что предпринятые меры для пресечения несанкционированного использования российской стороной интернет-системы Starlink, по всей видимости, сработали.

«Похоже, шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Дайте знать, если нужно сделать больше», — написал Илон Маск в соцсети X.

29 января министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Киев взаимодействует со SpaceX, чтобы помешать России использовать систему для наведения дронов. Поводом стала информация о применении Starlink на российских дальнобойных беспилотниках.