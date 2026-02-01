МЧС Удмуртии: ситуация с оснащением жилья многодетных извещателями критическая

Ситуация с оснащением жилья многодетных семей в Удмуртии автономными дымовыми извещателям критическая, наихудшие показатели зафиксированы в Ижевске (34%), Воткинске (43%) и Сарапуле (48%). Об этом рассказал замначальника—начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Удмуртии Дмитрий Одегов на подведении итогов 2025 года в ведомстве.

Удмуртия остается единственным регионом в ПФО, где не принят нормативно-правовой акт об оснащении жилья многодетных такими извещателями, несмотря на поручения, данные год назад.

«Наличие извещателей в 2025 году позволило спасти жизни пяти человек, в том числе двух детей. Только по официальным данным за последние пять лет эти устройства спасли 37 человек, из них 24 ребенка»,— подчеркнул Дмитрий Одегов.

Замначальника отметил, что особую тревогу вызывает рост групповой гибели людей. «Зафиксировано 10 таких пожаров, на которых погиб 21 человек. Во всех случаях помещения не были оборудованы автономными пожарными извещателями»,— сказал он.

В 2025 году в Удмуртии произошло 1,7 тыс. пожаров, что на 2% больше, чем годом ранее. 82 человека погибло (-4% год к году), 92 — пострадало (-16%). Несмотря на эту динамику, оперативная ситуация в регионе назвала сложной. Все показатели выросли в Воткинском, Камбарском, Малопургинской районах и Можге.