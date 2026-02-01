Теплоснабжение в домах на намыве восстановили на пять часов раньше срока

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонт теплопровода по адресу: улица Нахимова, 20 в Василеостровском районе на пять часов раньше нормативного срока — в 00:20 1 февраля вместо 05:00. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Теплоэнергетики заменили более одного метра теплопровода диаметром 1000 мм и установили направляющую опору. После ремонта гидравлические параметры на участке магистрали восстановили, подача отопления и горячей воды осуществляется в полном объеме. Управляющие организации уведомили о необходимости проверить внутридомовые системы.

Работы по устранению технологического нарушения на трубопроводе начались вечером 30 января. На время ремонта температура отопления и горячей воды в домах на намывных территориях и близлежащих улицах была снижена.

Артемий Чулков