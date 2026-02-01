Оперная певица Анна Нетребко решила закрыть бизнес в России

Российская оперная певица Анна Нетребко прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в России, следует из юридических документов, полученных «РИА Новости».

Заявление о ликвидации ИП было подано в налоговый орган в Санкт-Петербурге в конце января. Прекращение деятельности в качестве ИП подтверждена ведомственными записями. Дальнейшие шаги по ликвидации не уточняются в доступных источниках.

Анна Нетребко зарегистрировала ИП в 2021 году. Основным видом деятельности была деятельность в сфере исполнительских искусств. В июле 2006 года она получила гражданство Австрии с сохранением гражданства РФ. Проживает в Австрии.