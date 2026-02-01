Брошь Bulgari из коллекции Одри Хепберн продали на аукционе за 355 тысяч евро

Изготовленную в 1960-х годах брошь Bulgari, принадлежавшую британской актрисе Одри Хепберн, продали на аукционе Sotheby’s в Париже за €355,6 тыс. Об этом сообщил аукционный дом.

Оценочная стоимость лота составляла €60 тыс. Брошь выполнена с использованием кабошонных сапфиров и изумрудов. Центральный элемент ювелирного изделия — кабошон изумруда с подвеской, выполненной в виде капли изумруда.

Одри Хепберн подарила брошь своей подруге Дорис Бриннер — бывшей жене американского актера российского происхождения Юла Бриннера, которая работала с Dior Maison. Украшение было представлено на аукционе в составе коллекции From Doris With Love.