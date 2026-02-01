Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

В Москве зафиксирована самая низкая температура с начала зимы — минус 21 градус, сообщили в центре погоды «Фобос». По данным ведущего специалиста Евгения Тишковца, это значение на 9 градусов ниже климатической нормы для данного периода, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На метеостанции ВДНХ зафиксировали минус 21 градус, в центре города — минус 20,2, в районе МГУ — минус 21,2, в Тушино — минус 21,7. В Подмосковье, в Волоколамске, температура опустилась до минус 24,3 градуса.

Тишковец отметил, что январь в столице оказался на два градуса холоднее среднего по многолетним данным. При этом выпало 156% от месячной нормы осадков. Начавшийся февраль продолжил тенденцию к понижению температуры.