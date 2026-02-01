В Прокопьевске задержали администратора сауны по делу о гибели пяти подростков

По уголовному делу о гибели пяти подростков при пожаре в сауне Прокопьевска задержана администратор. Местонахождение владельцев сауны устанавливается. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по Кемеровской области.

В настоящее время администратор проходит по делу как подозреваемая. С ней проводятся следственные действия. Вскоре следствие решит вопрос о предъявлении задержанной обвинения и выйдет в суд с ходатайством о мере пресечения.

Что касается владельцев сауны, то следствие ведет их розыск совместно с оперативными сотрудниками МВД. «Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в пресс-службе.

31 января в частной сауне в Прокопьевске произошел пожар. В это время в заведении отдыхали шестеро подростков — двое молодых людей и четыре девушки. Они отмечали дни рождения сразу двух человек из компании. Из горящей сауны удалось выбраться одной девушке, ее друзья погибли.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Причиной возгорания, по версии следствия, стало нарушение требований пожарной безопасности.