22-летнего блогера из Ижевска вновь задержали за дрифт в Санкт-Петербурге

Сотрудники ДПС в Санкт-Петербурге в третий раз задержали 22-летнего блогера из Ижевск за опасные маневры на дороге. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции северной столицы.

«Более двух месяцев назад его автомобиль уже отправлялся на спецстоянку, но, судя по всему, это не стало для него уроком. На днях в сети появился новый видеоролик, где “любитель раздать угла” (дрифт.— “Ъ-Удмуртия”) вновь демонстрирует свои опасные маневры»,— говорится в сообщении.

После этого водителя остановили и отправили на медосвидетельствование на состояние опьянения. Автомобиль отправлен на спецстоянку для экспертизы подлинности VIN.

«У меня забирают тачку в третий раз. Машина мне не принадлежит. Мне ее дали буквально на пару дней. В итоге мои товарищи лишились тачки»,— прокомментировал блогер.

В прошлый раз о задержании блогера сообщалось в начале декабря. Тогда на него составили несколько административных протоколов за нарушения ПДД, а также вынесли определение о возбуждении административного дела об оставлении места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП). До этого водителя задерживали в середине ноября за организацию ночного заезда шестерых дрифтеров по Санкт—Петербургу.