В Хакасии возбуждено дело по факту гибели троих человек при пожаре

Саяногорский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту гибели троих молодых мужчин в результате пожара на турбазе. Об этом сообщил СКР по региону.

Как установило следствие, 31 января на базе отдыха в урочище «Бабик» Бейского района Хакасии отдыхала группа молодых людей. Ночью в одном из гостевых домов, где спали четверо молодых людей, вспыхнул пожар. Источником огня стала примыкающая к дому баня. Погибшим было от 21 до 23 лет. Одному из молодых людей 2005 года рождения удалось спастись, он получил травмы.

Как сообщили в региональном МЧС, к моменту прибытия пожарных гостевой дом был уничтожен огнем на площади 72 кв. м.

Причины пожара устанавливаются. По факту произошедшего прокуратура Бейского района проводит проверку.

Михаил Кичанов