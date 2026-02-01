Пермский край заключил первый офсетный контракт с «Медисорбом» на десять лет

Пермский производитель дженериков «Медисорб» стал единственным участником открытого конкурса по выбору поставщика лекарств для нужд региона. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Контракт с компанией заключен по начальной цене 438 млн руб. 30 января этого года. Как следует из документов закупки, контракт будет офсетным, что подразумевает встречные инвестиции. Это первый офсетный контракт в регионе. Победитель должен вложить не менее 100 млн руб. в создание или модернизацию производства лекарств на территории региона, следует из проекта контракта. Реализация инвестиционного проекта рассчитана на четыре года. Срок действия контракта составляет 10 лет.

«Медисорб» будет поставлять сахароснижающие препараты вилдаглиптин (на 75,12 млн руб.), ситаглиптин (61,15 млн руб.), ивабардин (12,4 млн руб.) для терапии заболеваний сердца, антикоагулянты дабигатрана этексилат (41,29 млн руб.), тикаргелор (30,4 млн руб.) и ривароксабан (23,5 млн руб.), лозартан (1,37 млн руб.) от артериальной гипертензии, противоэпилептические препараты леветирацетам (99,3 млн руб.) и перампанел (83 млн руб.), а также гемостатик элтромбопаг (10 млн руб.). Все лекарства входят в перечень жизненно необходимых (ЖНВЛП).

Пермское фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 100 единиц продукции. «Медисорб» выпускает спазмолитики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других заболеваний. В штате компании состоит более 500 человек.