СКР возбудил дело о покушении на убийство после пропажи ребенка в Петербурге

Следственный отдел СКР по Красносельскому району Санкт-Петербурга возбудил дело по ст. 30 УК РФ и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) после пропажи девятилетнего школьника. Эта процедура необходима, чтобы оперативно развернуть полномасштабные следственно-оперативные действия, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

О пропаже Павла 2017 года рождения стало известно накануне. По данным МВД, в 14:00 30 января ребенок ушел кататься с горки и не вернулся. Несовершеннолетний имеет худощавое телосложение, рост 122-124 см. Он был одет в черную шапку, длинную куртку чуть выше колена черного цвета с красными вставками, темно-синие штаны с камуфляжными вставками на коленях, бежевый шарф. При себе Павел имел рюкзак черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят незамедлительно сообщить в полицию или следственный комитет.

Издание сообщает, что последний раз пропавшего ребенка видели около 17:00 того же дня у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе. Рядом с магазином развернули поисковый штаб. Ребенка ищут более 200 волонтеров.

Артемий Чулков