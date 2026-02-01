Краевые власти взыскали штраф с транспортной компании пермского депутата

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил требования ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» к ООО «Дизель». Согласно материалам дела, истец требовал взыскать с ответчика штраф по госконтракту в размере 6,69 млн руб. «Дизель» осуществляет перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Компания принадлежит депутату гордумы Эдуарду Мирзамухаметову.

Как следует из решения суда, между ГКУ «ОПП ПК» и ООО «Дизель» в 2021 году был заключен государственный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом по межмуниципальным маршрутам. По мнению истца, перевозчик не оборудовал автобусы медиакомплексами, стационарными зарядными устройствами. Кроме этого системы воспроизведения речи находятся в нерабочем состоянии, а вместо электронных маршрутных указателей используются бумажные указатели. В итоге суд по ходатайству ответчика счел возможным уменьшить размер неустойки до 400 тыс. руб. и удовлетворить требования истца только на эту сумму. В оставшейся части исковых требований ГКУ было отказано.

Стоит отметить, что в рамках другого иска краевому учреждению удалось взыскать с ООО «Дизель» 297,9 тыс. руб. штрафа. Обоснования требований были аналогичны — по мнению истца, общество нарушило требования госконтракта по части оснащения транспорта.