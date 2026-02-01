Двое подростков обвиняются в диверсии под Новосибирском

Коченевский райсуд Новосибирской области поддержал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении двух 15-летних местных жителей в виде домашнего ареста. Они обвиняются в диверсии (ст. 281 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, в январе 2026 года один из подростков получил от незнакомца предложение в мессенджере Telegram совершать серию диверсий за денежное вознаграждение. Для поджога оборудования базовой станции связи в Коченевском районе он привлек своего знакомого. Однако осуществить задуманное им не удалось: о намерении подростков узнали их родители.

Фигуранты дела признали свою вину и раскаялись. Под домашним арестом они проведут два месяца.

Михаил Кичанов