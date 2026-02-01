Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
При пожаре в гостевом доме в Хакасии погибли три человека

Три человека погибли и один пострадал во время пожара в гостевом доме в урочище «Бабик» Бейского района Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

«Травмирован один мужчина 2005 года рождения; еще троих погибших мужчин обнаружили огнеборцы при разборе завалов»,— сообщили в министерстве.

Когда пожарные прибыли к урочищу, гостевой дом был уничтожен огнем на площади 72 кв. м. На данный момент причины начала возгорания неизвестны. Прокуратура Бейского района Хакасии начала проверку.

