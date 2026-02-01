В Таиланде пропал криптоинвестор из Санкт-Петербурга

В Паттайе исчез криптоинвестор и боец муай-тай Максим Гарбузов из Санкт-Петербурга, который проживал в Таиланде больше двух с половиной лет по спортивной визе. Об этом «РИА Новости» сообщила лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

«Максим пропал 24 декабря 2025 года, но мы об этом узнали позавчера, когда нам позвонил его брат, который попросил нас помочь его найти»,— сообщила госпожа Шерстобоева. Брат петербуржца рассказал, что Максим Гарбузов был с ним постоянно на связи, однако с 24 декабря он ни разу не позвонил и не написал. Телефон петербуржца отключен, а родные не получают от него ответы на сообщения в соцсетях и электронной почте, рассказала волонтер.

Полиция Паттайи уже начала разыскивать господина Гарбузова, сообщила Светлана Шерстобоева. По ее словам, россиянин впервые за более чем два года не заплатил за аренду дома в Таиланде. На данный момент полиция установила, что Максим Гарбузов выехал 24 декабря на мотоцикле из дома с большим рюкзаком за плечами, вечером оплатил покупку в магазине со своей карты, а потом исчез.

С момента пропажи петербуржца по конец января 2026 года в морги Паттайи не поступало неопознанных тел белых иностранцев, а в больницы города не прибывали иностранцы с амнезией, рассказала волонтер.