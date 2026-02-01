Минздрав утвердил постоянные рекомендации лечения COVID-19

Министерство здравоохранения утвердило постоянные клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. В рекомендациях ведомства указано, что с нехваткой кислорода в крови сталкивается каждый третий заболевший.

Документ с рекомендациями Минздрава приводит ТАСС. В нем указано, что наибольшую опасность для окружающих представляет больной человек в конце инкубационного периода, который длится в среднем три-четыре дня, и в первые дни болезни.

Схемы лечения в амбулаторных условиях включают рекомендованные препараты с противовирусным действием. Медпомощь взрослым пациентам может оказываться на дому в случае отсутствия клинических проявлений или при легком течении заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. О ее завершении ВОЗ сообщила в мае 2023-го. За это время в России от вируса, по данным оперштаба, погибли около 400 тыс. человек.