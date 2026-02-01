«Сибирь» снова уступила «Трактору» в матче КХЛ

Хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение в домашнем матче с «Трактором». Игра завершилась со счетом 0:3 (0:2, 1:1, 0:0) в пользу челябинцев. Для «Трактора» эта победа стала четвертой подряд над сибиряками в сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В составе новосибирской команды единственную шайбу забросил Вячеслав Лещенко. В третьем периоде, когда «Сибирь» перехватила инициативу и создала серию опасных моментов у ворот противника, Лещенко имел несколько возможностей сделать дубль. У гостей заброшенными шайбами отличились Александр Рыков, Михаил Григоренко и Максим Джиошвили.

«Мы тяжело с "Трактором" играем. Может быть, из-за того, что у них габаритные нападающие, они давлением хорошо пользовались. Надо будет пересмотреть игру»,— прокомментировал игру главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

По итогам 53 игр новосибирская команда занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, имея на счету 49 очков. Следующую игру команда проведет с казанским «Ак Барсом» 2 февраля на «Сибирь-Арене».

Михаил Кичанов