Главные анонсы 2–8 февраля

2 февраля, понедельник

В Норвегии начнутся ежегодные национальные военно-морские учения Arctic Dolphin.

3 февраля, вторник

В Москве откроется XXVI Банковский форум iFin-2026 «Электронные финансовые услуги и технологии».

В Сеуле откроется Неделя моды.

В Вашингтоне состоятся переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Колумбии Густаво Петро.

4 февраля, среда

В Бишкеке откроется форум В5+1 с участием представителей бизнес-сообществ стран Центральной Азии и США.

Во Франкфурте-на-Майне (Германия) начнется заседание совета управляющих Европейского Центрального банка по монетарной политике.

В Вашингтоне пройдет первая министерская встреча по критическим минералам с участием партнеров со всего мира.

5 февраля, четверг

Истекает срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

В городе Пакш (Венгрия) пройдет заливка первого бетона для АЭС «Пакш-2» — первого российского проекта на территории ЕС.

6 февраля, пятница

В Милане и Кортина-Д’Ампеццо (Италия) стартуют XXV зимние Олимпийские игры.

7 февраля, суббота

В Москве пройдут XXXV международные соревнования по легкой атлетике «Русская Зима».

8 февраля, воскресенье

В Таиланде пройдут досрочные парламентские выборы и референдум по вопросу разработки новой конституции.

В Японии состоятся досрочные выборы в нижнюю палату парламента.