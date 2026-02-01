Главные анонсы 2–8 февраля
Важные и интересные события предстоящей недели
2 февраля, понедельник
В Норвегии начнутся ежегодные национальные военно-морские учения Arctic Dolphin.
3 февраля, вторник
В Москве откроется XXVI Банковский форум iFin-2026 «Электронные финансовые услуги и технологии».
В Сеуле откроется Неделя моды.
В Вашингтоне состоятся переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Колумбии Густаво Петро.
4 февраля, среда
В Бишкеке откроется форум В5+1 с участием представителей бизнес-сообществ стран Центральной Азии и США.
Во Франкфурте-на-Майне (Германия) начнется заседание совета управляющих Европейского Центрального банка по монетарной политике.
В Вашингтоне пройдет первая министерская встреча по критическим минералам с участием партнеров со всего мира.
5 февраля, четверг
Истекает срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
В городе Пакш (Венгрия) пройдет заливка первого бетона для АЭС «Пакш-2» — первого российского проекта на территории ЕС.
6 февраля, пятница
В Милане и Кортина-Д’Ампеццо (Италия) стартуют XXV зимние Олимпийские игры.
7 февраля, суббота
В Москве пройдут XXXV международные соревнования по легкой атлетике «Русская Зима».
8 февраля, воскресенье
В Таиланде пройдут досрочные парламентские выборы и референдум по вопросу разработки новой конституции.
В Японии состоятся досрочные выборы в нижнюю палату парламента.