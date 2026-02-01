Трамп призвал арестовать Обаму

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту Барака Обаму в фабрикации обвинений против него в сотрудничестве с Россией. По его мнению, господин Обама должен быть арестован.

Дональд Трамп написал пост с призывом арестовать Барака Обаму в соцсети Truth Social 29 января. 1 февраля российские СМИ обратили внимание на публикацию в издании American Conservative, в которой упоминается сообщение президента США.

«Это была попытка переворота со стороны Барака Обамы и его приспешников. Пришло время людям заплатить за это: арестовать Обаму сейчас»,— написал Дональд Трамп.

Как добавил президент США, директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала «сотни сенсационных документов по Русскому делу». По его словам, они доказывают, что Барак Обама «лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные» против него.

В 2025 году Нацразведка США опубликовала доклад о фальсификации разведданных в период президентства Барака Обамы. В документах было указано, что обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в 2016 году были сфабрикованы.