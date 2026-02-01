Times: вторым крупнейшим налогоплательщиком Британии стал уроженец России

Миллиардер Александр Герко поднялся с шестого на второе место в списке крупнейших налогоплательщиков Великобритании, который составила The Sunday Times. Издание уточняет, что до 2022 года предприниматель имел гражданство России.

Господин Герко — основатель трейдинговой компании XTX Markets. В 2025 году она заплатила корпоративный налог в размере 426 млн фунтов стерлингов ($583 млн). Сам Александр Герко выплатил налогов на 331,4 млн фунтов стерлингов ($453 млн). Взнос бизнесмена в размере 664 млн фунтов стерлингов ($909 млн) стал крупнейшей суммой, которая когда-либо попадала в налоговый список.

Александр Герко родился в Москве. Он имеет гражданство Великобритании. В 2022 году он отказался от российского паспорта. Компания господина Герко занимается высокочастотной торговлей на основе алгоритмов. По данным Forbes, состояние бизнесмена оценивается в $7,6 млрд.