Стармер призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что младший брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен дать показания перед Конгрессом США по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

«По вопросу дачи показаний я всегда говорил, что любой, у кого есть информация, должен быть готов поделиться этой информацией в той форме, в какой его попросят сделать это»,— сказал господин Стармер журналистам (цитата по Sky News).

Покойному Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в сутенерстве и секс-торговле. С лета 2025 года власти США опубликовали около 3,5 млн документов по делу Эпштейна. Из них стало известно в том числе о дружбе финансиста с Эндрю Маунтбеттен-Виндзором, после чего того лишили титула принца.