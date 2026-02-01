Размер маткапитала проиндексирован на 5,6%

Материнский капитал с 1 февраля проиндексирован по уровню инфляции за 2025 год — на 5,6%. После увеличения размер выплаты за рождение первого ребенка составит 728 922 рубля.

Для семей, которые уже получили маткапитал на первого ребенка, при рождении второго выплата увеличится до 234 321 руб. В случаях, когда семья не оформляла сертификат на первого ребенка, размер материнского капитала за второго ребенка составит 963 243 руб. Индексации подлежит в том числе остаток средств маткапитала, если он был использован частично.

Министр труда Антон Котяков сообщал, что в 2026 году маткапиталом воспользуются примерно 1,7 млн семей. Общий бюджет программы составляет около 567 млрд руб.