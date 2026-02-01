В Британии за год закрылось максимальное за 50 лет количество пивоварен

В Великобритании в 2025 году закрылись почти 140 пивоварен, что стало максимумом с 1974 года, пишет The Telegraph.

Еженедельно в стране в среднем закрывалось около трех пивоваренных предприятий, а за год их общее количество сократилось на 8%. Всего в Великобритании продолжают работать около 1,6 тыс. пивоварен.

Как уточняет The Telegraph, основными причинами закрытия предприятий стали повышение налогов и увеличение акцизов на алкоголь. Глава Ассоциации малых независимых пивоварен Британии Энди Сли сказал изданию, что увеличение налоговой нагрузки негативно сказывается и на работе пабов — ключевых клиентов пивоварен.