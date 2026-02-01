Жилые дома и машины повреждены в Орловской области из-за налета БПЛА

Из-за налета беспилотников в поселке Зареченский Орловской области повреждены жилые дома и автомобили, сообщил глава Орловского округа Александр Черных.

Как уточнил господин Черных во «Вконтакте», в нескольких жилых домах выбиты окна. Он добавил, что 1 февраля в здании Зареченского дома культуры будет работать комиссия по осмотру повреждений.

Как сообщало Минобороны, с 17:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили четыре беспилотника над территорией Орловской области.