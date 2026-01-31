Два человека ранены из-за удара дрона по автомобилю в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Белянка Шебекинского округа дрон ударил по движущемуся автомобилю. Два человека получили ранения.

«Мужчина получил непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча, 17-летняя девушка — минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, пострадавших госпитализировали. Он добавил, что у автомобиля разбиты стекла и посечен кузов.