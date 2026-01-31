Подозреваемый в убийстве девушки в Москве признал вину

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве девушки на юго-востоке Москвы. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Во время допроса он признал вину. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СКР.

2 февраля следствие попросит Люблинский районный суд Москвы арестовать фигуранта. По версии СКР, 30 января 19-летний молодой человек задушил бывшую девушку. У них возник конфликт после расставания, считают следователи. Происшествие произошло в квартире на Совхозной улице.

На следующий день молодой человек обратился в правоохранительные органы и сам сообщил о произошедшем. Расследование уголовного дела продолжается. Тело девушки было обнаружено 31 января с признаками удушения.