В Москве повысили температуру в теплосетях из-за похолодания

Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления из-за похолодания. Была повышена температура в тепловых сетях, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК»

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве опускалась 31 января до –14°С. Ночью ожидается до –22°С. 1 февраля температура составит от –16°С до –18°С.