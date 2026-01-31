Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мороз крепчает: коммунальные службы Ленобласти перевели в усиленный режим

Власти Ленинградской области переводят коммунальные службы в усиленный режим работы в связи с аномальными морозами. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

По его данным, в ночь на среду в нескольких районах области — Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском и Бокситогорском — столбики термометров могут опуститься до отметки минус 30 градусов.

Для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации все службы жилищно-коммунального комплекса переведены в режим повышенной готовности. Круглосуточно работают диспетчерские службы, усилены аварийные бригады, а также подготовлена необходимая спецтехника и материалы.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все