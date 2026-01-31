Силы ПВО сбили 41 беспилотник над Россией за три часа
Средства ПВО России уничтожили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины над семью российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
БПЛА были сбиты с 17:00 до 20:00 мск. Больше всего — 13 дронов — уничтожено над Брянской областью. Беспилотники также сбиты над следующими регионами:
- девять — над Курской областью;
- семь — над Белгородской областью;
- пять — над Калужской областью;
- четыре — над Орловской областью;
- два — над Липецкой областью;
- один — над Воронежской областью.
В Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. В трех многоквартирных домах в Курской области повреждены окна, выбита подъездная дверь, а также посечены автомобили, написал губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.
В Белгородской, Воронежской и Калужской областях пострадавших, по информации властей, нет. В остальных регионах последствия атаки не комментировали.