Силы ПВО сбили 41 беспилотник над Россией за три часа

Средства ПВО России уничтожили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины над семью российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

БПЛА были сбиты с 17:00 до 20:00 мск. Больше всего — 13 дронов — уничтожено над Брянской областью. Беспилотники также сбиты над следующими регионами:

  • девять — над Курской областью;
  • семь — над Белгородской областью;
  • пять — над Калужской областью;
  • четыре — над Орловской областью;
  • два — над Липецкой областью;
  • один — над Воронежской областью.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. В трех многоквартирных домах в Курской области повреждены окна, выбита подъездная дверь, а также посечены автомобили, написал губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале.

В Белгородской, Воронежской и Калужской областях пострадавших, по информации властей, нет. В остальных регионах последствия атаки не комментировали.

