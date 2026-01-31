В Пензенской области на четырех федеральных трассах ограничили движение

С 18:00 31 января в Пензенской области введены ограничения на движение маршрутного транспорта на участках четырех федеральных трасс. Ограничения касаются М-5, Р-158, Р-208 и Р-207, а также дороги А-260.

Движение ограничено на участках: с 466 км + 540 м по 780 км + 320 м на М-5; с 320 км + 900 м по 516 км + 100 м на Р-158; с 124 км по 278 км на Р-208; и с 0 км по 115 км + 140 м на Р-207 и А-260.

Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия — сильный снег, метель и гололедица. Такие условия создают сложности для безопасного движения транспорта.

Согласно данным МЧС, меры будут действовать до 8:00 1 февраля.

Нина Шевченко