Время не ждет

Исчезновение старого миропорядка приобрело лавинообразный характер. Соответственно, здесь и сейчас — на Земле и в наше время — образуется какой-то, пока неизведанный, новый мир. И если мы хотим как-то повлиять на процесс этого образования, то медлить нельзя. Надо действовать. Иначе, то, что возникнет, может нам совсем не понравиться.

Транзитный период, хотя часто возникает некоторая путаница с его границами, всегда сопровождается известного рода турбулентностью, слабой предсказуемостью событий, беспорядками и потрясениями. Не исключение и нынешний исторический момент. Опыт прежних таких переходов достаточно богат. Так, в Российской революции 1917 года довольно большую роль сыграло то, что индустриализация привела в города, точнее на их окраины, огромное количество людей из деревни. Они, с одной стороны, выпали из традиционной крестьянской культуры, но с другой — никак не могли успеть усвоить городское поведение. Об этом много, кстати, писал Юрий Тынянов.

В результате тогдашнее общество столкнулось со множеством прежде неизвестных конфликтов, а прежние приобрели новые измерения причем мирового масштаба — так, Первая мировая превратилась в социальный, гражданский конфликт, который начисто снес многие государства. Внутри же России появилась, например, Красная гвардия, состоявшая из необычайно пестрой смеси людей. Кстати, спустя много лет подобная этиология наблюдалась, например, у хунвейбинов в Китае во время культурной революции.

Изменения современного нам мира во многом сопоставимы с масштабными переходами в истории человечества.

От сельской к городской цивилизации, например. Или с возникновением индустриальных обществ. Все это меняло мир. Сейчас в 20-е годы XXI века идут фундаментальные изменения. Причина их — новые технологии, прежде всего цифровые, в сфере коммуникаций, биологии, финансов, медицины и многих других. Технологии породили новые типы самоорганизации людей, новые социальные иерархии, столкнули между собой разные типы — по происхождению, по идеологии и культуре, по образованию — элит. Даже войны изменили свой характер.

Процесс, конечно, начался не вчера, а еще лет 50 назад, но в последние 20 лет резко ускорился, COVID только добавил перца. И фактически начался период становления новой системы отношений в мире. И, конечно же, в нем есть и сторонники «прогресса», и «консерваторы», и прочие разной ориентации силы. Похоже, внятной модели будущего ни у кого толком нет. Ясно, что оптимальная стратегия в такой ситуации — осторожность и готовность к кооперации по всем возможным направлениям с целью искать баланс между безопасностью и развитием.

Проблема в том, что такая стратегия требует мужества и хотя бы толику мудрости. Увы, нет уверенности, что все мировые элиты ей обладают.

Проблема в том, что по мере развития элементов новой мировой системы правила прежней стираются, исчезают, тают. Но мы говорим об историческом процессе, не об извержении вулкана. И всю историю делают люди. И только они. И весьма поучительно, кто же оказался во главе отмены прежнего опыта?

Как мы видим — и это не удивительно — главной силой стирания прежнего оказался Запад, то есть прежде всего США и в придачу к ним Западная Европа, или в обратном порядке.

С поразительной прытью они отменяют все, что только возможно. Конечно, и раньше, например, свобода торговли вообще и судоходства в частности периодически подвергалась ревизии. Иногда устраивали морские блокады, например, или вводили торговые ограничения. Но все же, делались попытки как-то это замаскировать под легитимные меры. Мол, международные санкции, какое-то правосудие. Но сейчас решили обойтись без экивоков: попался под руку танкер, который можно выдать за российский, и готово: французский спецназ, покинувший Африку, подражает американскому. А Макрон, как он думает, набирает очки у какого-то количества избирателей, которые почему-то собираются голосовать за него. Что ж, после весьма пренебрежительного отношения президента США к президенту Франции можно утешиться и этим.

Но все же дело не в Макроне и его особенностях, пускай и забавных. А в том, что мир двинулся и страны Запада демонстрируют очень простую вещь: если есть сила и хочется, то можно. И не важно, почему хочется: извлечь выгоду, пофартить общественному мнению в преддверии выборов или вовсе удовлетворить свои нереализованные фантазии. Повторю, неважно, если есть возможность. А с учетом природной агрессивности человека, которая лишь относительно укрощена культурой и воспитанием, складывающаяся ситуация крайне опасна.

«Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

В общем, как писал в той же басне Иван Андреевич Крылов, у сильного всегда бессильный виноват.

В свое время Нобелевский лауреат этолог Конрад Лоренц писал, что главный вопрос не в том, почему люди иногда убивают друг друга, а почему они этого не делают, всякий раз, когда хотят, испытывая злобу или зависть.

Возвращаясь к международной повестке, складывается впечатление, что элиты Запада будто с цепи сорвались. Они, похоже, решили, что можно теперь все. Нарушать когда-то превозносимые принципы свободы торговли? Пожалуйста! Отменить свободу слова, особенно для всех оппонентов и просто несогласных? Конечно! Государственный суверенитет? Да это просто шутка такая для отвлечения внимания простаков. В реальности он есть только у избранных, а кто избранный, решать будет западная элита. Во всяком случае там, где у нее есть хоть какая-то военная сила, более или менее эффективная. Они, если хотите, своего рода новая «Красная гвардия». Старого мира нет, а к новому нет ни привычки, ни желания привыкать.

Конечно, повторю, хищничества и жестокости всегда было в достатке. Совершались, прямо скажем, опасные действия. Например, на Балканах после распада Советского блока, но все же сопровождающие нарративы были другие, истинные мотивы старательно маскировались. Нынче же маски сброшены. И мы видим, как откровенно проявляется то, о чем годами говорили и предупреждали: о проблемах в общем мироустройстве, о его асимметрии, о том, что он — упомянутый мировой порядок — не обеспечивает устойчивого, системного мирового развития, не способен предотвратить риски и опасности, что нужно планомерное его изменение в интересах всего мира, всех стран, включая и пресловутый Запад, и всех тех, а их большинство, кто в этот самый Запад не входит.

В общем нынешний момент оказался необыкновенно серьезен. Произошла прямая манифестация создания нового мирового порядка, и Запад во главе с США срочно приступил к его созданию. Так, как умеет. Но — при всех разногласиях — на свой лад сплоченно.

И неважно, на какой стороне они в революционном изменении мира. В такие моменты все только на своей стороне. Но все же нынешний Запад — далеко не весь мир. Кстати, в 1975 году тогдашние противники — страны Запада и страны социалистического лагеря — нашли разум и мужество и подписали Хельсинкский акт, который на достаточно длительный срок утвердил режим стабильности и сотрудничества, причем не только в Европе. В каком-то смысле основополагающее, конституирующее принципы безопасности и взаимодействия нужно и сейчас. Только масштаб должен быть совсем мировым.

К сожалению, незападные страны не так консолидированы, хотя при этом обладают очень серьезными ресурсами, которых раньше у них не было. Китай, Индия, многие страны Евразии, Африки и Латинской Америки имеют большую силу, как экономическую, так и военную. Вопрос только в том, насколько это — уже упомянутое — мировое большинство в состоянии проводить свою линию и предлагать свою мировую повестку, причем не конфронтационную, в отличие от западной агрессивной, а конструктивно-созидательную.

Конечно, есть БРИКС, ШОС, еще ряд организаций, которые дают определенную надежду хотя бы потому, что предлагают и провозглашают изначально равные, справедливые отношения. Эти организации потому и привлекательны, что открывают новые возможности для стран Глобального Юга, при этом никак не изолируя их от того же Запада. И самим странам Запада, кстати, путь к кооперации с незападными странами не заказан. И, что очень важно, все упомянутые организации придерживаются не конфронтационной, а последовательно позитивной повестки.

И вообще, если хотите, весь мировой запрос, на мой взгляд, сейчас сводится именно к позитивной повестке. Дело в том, что связанность, взаимозависимость современного мира очень сильна и, что немаловажно, продолжает расти.

Прежде всего за счет развития цифровых технологий, которые в совершенно невероятной степени объединили мир, сделали его управляемым и проницаемым. Пресловутый искусственный интеллект превратил в пустяки обработку огромных массивов данных и решение пускай и рутинных, но объемных интеллектуальных задач. Коммуникационно мир как никогда открыт и в силу того беззащитен, поскольку информация циркулирует практически неограниченно, ее, в отличие от танкера, трудно остановить. Так что даже откровенные лжецы и создатели отвратительный фейков практически неуязвимы. И это еще одна проблема современного мира, поскольку роль информации только растет (хотя она всегда значила много), а правил ее обращения практически нет.

В сущности, и агрессивное пренебрежение Запада любыми нормами, и растущая всеобщая неуверенность в том, какие стратегии окажутся в этом веке наиболее разумными, и очевидная хаотизация международной жизни есть следствие одной глобальной проблемы — роста взаимозависимости при недостатке средств регулирования. Просто, повторю, началось обострение. Развитие событий резко ускорилось, и всем надо понимать, что происходит, и решать, что же делать. И как!

Так что мне кажется, что глубоко не случайно, что две валдайские конференции следуют одна за другой. Очередная российско-индийская конференция Валдайского клуба и международного фонда Вивекананды 4 февраля и уже традиционная Ближневосточная конференция, которую Валдайский клуб проводит совместно с Институтом Востоковедения РАН 9–10 февраля. Понятна их цель: систематизировать, понять происходящее, рассмотреть вызовы, предложить разумные стратегии поведения в нынешнее турбулентное время.

Ведь в самом деле ситуация совершенно поразительная. Источник беспокойства, нестабильности в современном мире вовсе не какие-нибудь загадочные дикари или безумные варвары.

Главные проблемы для всех создают западные страны. Они с маниакальным упорством все пытаются навязать свои правила игры, подчеркнуть свое лидерство в современном мире. Ни малейшей угрозы Франции, Британии или Германии от Китая или Индии не исходит. Африканские страны не угрожают США. Все совсем наоборот: западные элиты просто так развязали информационно-манипуляционную войну против всего мира, навязывают свое право господствовать как политически, так идеологически, применяя все возможные, включая насильственные (санкции, например), против тех, у кого иное, отличное от западного мнение.

Куда разумнее было бы открыто и прямо обсудить накопившиеся проблемы. Может быть, сразу все решения не нашлись бы, но честный и прямой разговор был бы уместен.

Но не о Западе речь, интенции его текущего руководства довольно очевидны. Речь о том, чтобы иная, большая часть мира уверенно описала, какие черты мирового устройства кажутся наиболее важными и что нужно сделать, чтобы в обозримом будущем эти черты оказались воплощены в реальность.

Андрей Быстрицкий — председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», участник Российско-индийской конференции клуба «Валдай», участник XV Ближневосточной конференции