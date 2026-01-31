Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На предприятии по производству пластика в Коломне начался пожар

В здании предприятия в Коломне произошел пожар. В тушении участвуют специалисты «Мособлпожспас» и регионального управления МЧС.

В здании находится производство пластика и типография. Это усложняет процесс ликвидации пожара, отметили в «Мособлпожспас». Данных о пострадавших не поступало.

«Огнеборцы делают все возможное, чтобы локализовать возгорание и не допустить распространения огня»,— указано в сообщении «Мособлпожспас». Площадь пожара не уточняется.

