На предприятии по производству пластика в Коломне начался пожар

В здании предприятия в Коломне произошел пожар. В тушении участвуют специалисты «Мособлпожспас» и регионального управления МЧС.

В здании находится производство пластика и типография. Это усложняет процесс ликвидации пожара, отметили в «Мособлпожспас». Данных о пострадавших не поступало.

«Огнеборцы делают все возможное, чтобы локализовать возгорание и не допустить распространения огня»,— указано в сообщении «Мособлпожспас». Площадь пожара не уточняется.